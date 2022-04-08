У МВС назвали можливі причини ракетного удару РФ по Краматорську

Радник голови МВС Вадим Денисенко озвучив дві можливі причини ракетних ударів Росії по залізничному вокзалу у Краматорську в Донецькій області, повідомляє Новое время.

В ефірі українського телемарафону він наголосив, що це була чітко спланована провокація окупантів.

"По-перше, щоб зомбувати своє населення розповідями про те, як українські фашисти обстрілюють своїх людей. По-друге, перебити тему Бучі. Вони на міжнародному рівні робитимуть інформаційні атаки, щоб показати, як українська армія нібито стріляє по своїх" , - пояснив Денисенко.

Він додав, що російські пропагандистські ЗМІ опублікували новину про удар на кілька хвилин раніше, ніж дізнався весь світ.

"Сайт РИА Новости ще до того, як інформація з'явилася в українських ЗМІ, повідомив, що українська армія обстріляла Краматорський вокзал, випустили новину на кілька хвилин раніше, ніж стало відомо у світі, тому я можу сказати, що це чітко спланована провокація РФ" , – резюмував Денисенко.

Сьогодні, 8 квітня, Росія завдала двох ракетних ударів по залізничному вокзалу в Краматорську. На даний момент відомо про 50 загиблих. П'ятеро загиблих – діти.