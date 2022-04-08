Голова Донецької ОВА: РФ готується до масованого наступу на Донбасі

Російські окупанти готуються до масованого наступу на Донбасі. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Новое время.

"Обстріли ведуться фактично цілодобово, особливо Авдіївка та Вугледар. Ворог готується до масованої ескалації та масованих наступів" , - сказав він під час брифінгу.

Також Кириленко наголосив, що окупанти обстрілюють усю цивільну та медичну інфраструктуру.

"Ворог не зупиниться ні перед чим. Не зумівши відразу захопити міста, ворог просто знищуватиме. Вони переходять до таких засобів, як крилаті ракети, як авіація, виключно застосовуючи її проти мирного населення" , - підсумував голова ОВА.

Раніше заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич повідомляв, що після спроби взяти під контроль Донецьку та Луганську області російські окупанти можуть знову розпочати наступ на Київ.