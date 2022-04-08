Swedbank припинить фінансові операції з Росією та Білоруссю

Група Swedbank вирішила припинити платежі до Росії та Білорусі та з цих країн, йдеться на сайті групи, повідомляє "Интерфакс".

"Дотримуючись всіх вимог санкцій Європейського союзу та Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), Група Swedbank прийняла рішення припинити всі фінансові операції, де платежі здійснюються до Росії та Білорусі або надходять із цих країн", - повідомила компанія .

У Swedbank зазначили, що можуть застосовуватися окремі винятки, "наприклад, Swedbank продовжить обслуговувати платежі, які спрямовані на окремі соціально-громадські групи, - про клієнтів, які з цих країн отримують платежі за пенсіями або виплатами".

Платежі до Росії та Білорусі будуть можливі до 20 квітня 2022 року включно, платежі з цих країн – до 6 травня 2022 року включно.

Swedbank працює у Швеції, Литві, Латвії та Естонії.