Літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії
Міністерство оборони Фінляндії зафіксувало перше з 2020 року порушення повітряного простору російським літаком. Прикордонна служба вже розслідує інцидент, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Повідомляється, що російський літак увійшов у фінське небо в районі Порвоо у Фінській затоці. Ймовірне порушення повітряного простору сталося близько 06:00 і тривало близько трьох хвилин.
Також повідомляється, що повітряний простір порушив літак типу Іл-96-300.
"Це було перше порушення в цьому році, попереднє було в липні 2020 року", - повідомив представник міністерства Крістіан Ваккурі.
З оперативних причин Міноборони не коментує, чи підіймалися на перехоплення військові винищувачі.
Раніше в березні російські літаки з ядерними бомбами порушили повітряний простір Швеції.