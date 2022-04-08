Мер: у Чернігові за час війни загинули близько 700 людей

Унаслідок російської агресії в Чернігові загинули близько 700 людей. Про це заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє Укрінформ.

«За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 осіб, це сукупно і військових, і цивільних» , - сказав Атрошенко на пресконференції в Укрінформі.

Він зазначив, що серед убитих 70 тіл іще невпізнані, ідентифікувати їх не змогли. Імена решти відомі.

Також міський голова зазначив, що де-юре близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Але швидше за усе їх можна вважати загиблими, позаяк багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.

Артошенко вважає, що орієнтовно у місті наразі залишились від 80 до 95 тисяч людей. До початку воєнних дій 24 лютого у Чернігові налічувалось від 285 до 290 тисяч людей.