ДБР відкрило справу про колабораціонізм помічників нардепів від ОПЗЖ

ДБР відкрило справу про колабораціонізм помічників нардепів від ОПЗЖ

Державне бюро розслідувань проводить слідство за фактом причетності до колабораційної діяльності помічників народних депутатів чинного скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це інформує пресслужба відомства, повідомляє Укрiнформ.

Слідство﻿ отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу «112 Україна» та співзасновником молодіжного крила політичної партії «ОПЗЖ».

За наявною інформацією, чоловік регулярно координує поширення російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.

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Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один з керівників секретаріату фракції ОПЗЖ, особистий юрист та довірена особа народного депутата дев’ятого скликання Віктора Медведчука.

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, за адресами проживання даних осіб та вилучили документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення, чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення широкомасштабної війни, протоколи дільничних виборчих комісій, моніторинг заяв українських політичних діячів та їхній аналіз і комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності.

Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету.

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