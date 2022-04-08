ДБР відкрило справу про колабораціонізм помічників нардепів від ОПЗЖ

Державне бюро розслідувань проводить слідство за фактом причетності до колабораційної діяльності помічників народних депутатів чинного скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це інформує пресслужба відомства, повідомляє Укрiнформ.

Слідство﻿ отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу «112 Україна» та співзасновником молодіжного крила політичної партії «ОПЗЖ».

За наявною інформацією, чоловік регулярно координує поширення російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.

Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один з керівників секретаріату фракції ОПЗЖ, особистий юрист та довірена особа народного депутата дев’ятого скликання Віктора Медведчука.

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, за адресами проживання даних осіб та вилучили документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення, чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення широкомасштабної війни, протоколи дільничних виборчих комісій, моніторинг заяв українських політичних діячів та їхній аналіз і комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності.

Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету.