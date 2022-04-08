Компанія Acer призупинила свою діяльність у Росії

Великий тайванський виробник комп'ютерної техніки та електроніки Acer вирішив зупинити діяльність у Росії, повідомляє Корреспондент.

"Acer суворо дотримується чинних законів та правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між Росією та Україною. У зв'язку з останніми подіями Acer вирішила призупинити свій бізнес у Росії" , – йдеться в повідомленні.

Acer висловила надію на те, що мир в Україні буде відновлено якнайшвидше. Також компанія працює з кількома міжнародними агенціями та неурядовими організаціями з надання гуманітарної допомоги постраждалим.