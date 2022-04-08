США відреагували на ракетний удар по вокзалу Краматорська

Світ притягне президента рф володимира путіна за ще одне звірство - російський ракетний обстріл вокзалу у Краматорську.﻿ Про це заявило посольство США в Україні, повідомляє Укрiнформ.

«Російський ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, центру евакуації цивільного населення, в результаті якого десятки людей загинули та понад 100 отримали поранення, є ще одним звірством, вчиненим Росією в Україні. Світ притягне Путіна до відповідальності» , - наголосило американське диппредставництво у Фейсбуці.

Як повідомлялося зранку у п’ятницю, 8 квітня, російські війська вдарили ракетою «Точка-У» по залізничному вокзалу у Краматорську. У той момент на вокзалі перебували тисячі людей, які очікували евакуації.

За попередніми даними, у Краматорську загинули 39 людей, поранені близько 100.﻿