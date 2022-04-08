Донецька ОВА: кількість загиблих внаслідок удару по вокзалу в Краматорську зросла

Унаслідок удару російських окупаційних військ "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська загинуло 50 осіб, серед них 5 дітей.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися" , - написав він.

З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні, 38 людей загинули одразу на вокзалі, написав Кириленко.