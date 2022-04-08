Чорногорія оголосила про запровадження санкцій проти Росії

Чорногорія оголосила про запровадження санкцій проти Росії

Чорногорія оголосила про запровадження санкцій проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було прийнято сьогодні. Про це, з посиланням на Twitter чорногорського прем'єра Дрітана Абазовича, повідомляє РБК-Україна.

"Уряд Чорногорії вжив обмежувальних заходів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Дякую всім міністрам за їх співпрацю", - зазначив він.

Відзначимо, що конкретно входить у чорногорські санкції проти Росії, поки не уточнюється.

Росія є великим інвестором у Чорногорії, багато росіян, в тому числі олігархи, мають у цій країні нерухомість і яхти. Напередодні з країни вислали чотирьох російських дипломатів.

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