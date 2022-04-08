Чорногорія оголосила про запровадження санкцій проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було прийнято сьогодні. Про це, з посиланням на Twitter чорногорського прем'єра Дрітана Абазовича, повідомляє РБК-Україна.

"Уряд Чорногорії вжив обмежувальних заходів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Дякую всім міністрам за їх співпрацю" , - зазначив він.

Відзначимо, що конкретно входить у чорногорські санкції проти Росії, поки не уточнюється.

Росія є великим інвестором у Чорногорії, багато росіян, в тому числі олігархи, мають у цій країні нерухомість і яхти. Напередодні з країни вислали чотирьох російських дипломатів.