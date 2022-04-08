Держстат підрахував рівень інфляції під час війни

У березні інфляція в Україні прискорилася до 4,5% із 1,6% у лютому. Про це свідчать дані Держслужби статистики, повідомляє Корреспондент.

У січні інфляція становила 1,3%, а грудні 0,6%. У річному вимірі за підсумками березня інфляція зросла до 13,7% з 10,7% за підсумками лютого та 10% - за підсумками січня.

Базова інфляція також підскочила до 3,8% з 1% у лютому та 0,1% - у січні. А у річному вимірі вона збільшилася до 10,5% з 8,2% за підсумками лютого та 7,6% - за підсумками січня.

З початку 2022 року інфляція становила 7,6%, а базова – 4,9%.

При цьому Нацбанк оцінює інфляцію у березні на рівні 2,1%, у річному вимірі – 11,1%, а базову – 8,5%. При цьому до війни зростання цін прогнозувалося на рівні 9,2% та 8,2%.