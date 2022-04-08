Макрон відреагував на обстріл вокзалу у Краматорську

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на обстріл російськими окупантами залізничного вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинули щонайменше 50 мирних жителів, повідомляє Новое время.

На своїй сторінці у Twitter він наголосив, що Європейський союз продовжує підтримувати Україну. Зокрема, ЄС планує запровадити новий пакет санкцій проти РФ.

"Українські мирні жителі біжать, щоб уникнути найгіршого. Їхня зброя? Коляски, м'які іграшки, багаж. Сьогодні вранці на Краматорському вокзалі сім'ї, які збиралися їхати, зазнали жахів. Десятки загиблих, сотні поранених. Жахливо" , - заявив він.

Він також додав, що Євросоюз і далі підтримуватиме українців, які були змушені покинути Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.