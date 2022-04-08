Командувач ТРО: число бійців тероборони перевищило 110 тис

Сили територіальної оборони є наймолодшим родом сил ЗСУ, якому виповнилося три місяці. За цей час понад 110 тисяч патріотів і патріоток увійшли до складу Сил тероборони.﻿ Про це заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, повідомляє Укрiнформ.

«Нам виповнилось три місяці. За цей час понад 110 тисяч патріотів і патріоток увійшли до складу Сил територіальної оборони. Крім того, вже створено більше 450 добровольчих формувань територіальних громад» , - поінформував під час брифінгу командувач.

За словами Галушкіна, за день до повномасштабного вторгнення росії в силах ТрО було лише 6000 професійних військовослужбовців та невелика кількість резервістів, однак вже 24 лютого гаряча лінія була перевантажена дзвінками від охочих вступити до лав тероборони. Люди різних професій, різного віку та віри виявили бажання захищати Україну. Українці самоорганізувались та почали готувати квартали міста Києва до вуличних боїв.

Галушкін також відзначив, що тероборона стала уособленням спротиву українців і феноменом, на який точно не розраховували російські загарбники.

«Вони не очікували, що спротив чинитиме вся Україна» , - наголосив командувач.

Наразі сили ТРО щодня стають потужнішими, командири використовують кожну хвилину для тренування особового складу, залучаючи для цього, зокрема, й іноземних інструкторів, сказав Галушкін.

«Ми готуємо наших воїнів за різними спеціальностями, у тому числі протитанкістів, зенітників, операторів БПЛА та снайперів. Маємо у розпорядженні всю необхідну зброю, у тому числі надану іноземними партнерами» , - повідомив Галушкін, додавши, що частка кадрових військовослужбовців в силах ТРО найменша, однак в кожному батальйоні, бригаді достатня кількість кадрових військових, які змогли зробити кожен підрозділ готовим до виконання завдань.

Наразі Сили тероборони обороняють стратегічні об’єкти, долучаються до виконання бойових завдань спільно з підрозділами інших видів/родів ЗСУ, вони забезпечують контроль над пересуванням людей, транспортних засобів по всій країні, борються з диверсантами.

За словами командувача, особливу увагу заслуговує мужність підрозділів Донецької бригади тероборони та Маріупольського батальйону тероборони, які спільно з нацгвардійцями, морпіхами тримають оборону Маріуполя. Галушкін також відзначив оборонців Сум, Чернігова та інших міст.

Серед труднощів, з якими стикаються Сили тероборони, Галушкін назвав недостатність забезпечення засобами захисту, вчасного обліку, питання виплат тощо. Водночас триває клопітка робота, аби вирішити згадані проблеми, запевнив командувач.