Країни-партнери видворили вже 443 російських дипломатів
Від початку вторгнення Росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, повідомляє Укрiнформ.
«Світ реагує на зухвалу війну РФ висилкою російських дипломатів. Від початку вторгнення Росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ», - зазначило МЗС у Фейсбуці.
Відомство наголосило, що США, Велика Британія, Чехія суттєво скоротили дипломатичну присутність держави-агресора ще до розв’язання Росією повномасштабної війни.
«Цей крок - акт солідарності з Україною, продовження зусиль з посилення глобальної ізоляції РФ», - підкреслило міністерство.
У МЗС зауважили, що висилка стала відповіддю партнерів на підривну шпигунську діяльність російських дипломатів і що Захід завдав удару по спроможностях Росії вести агресивну політику, підривати мир і безпеку в Європі та перешкоджати допомозі України.
«Російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля. Висилка дипломатів - пряма відповідь демократичного суспільства на злочини російського режиму», - додало відомство.
Міністерство закордонних справ закликає партнерів застосувати максимальний тиск на РФ, щоб зупинити її варварську війну проти України.