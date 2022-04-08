Країни-партнери видворили вже 443 російських дипломатів

Від початку вторгнення Росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ.﻿ Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, повідомляє Укрiнформ.

«Світ реагує на зухвалу війну РФ висилкою російських дипломатів. Від початку вторгнення Росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ» , - зазначило МЗС у Фейсбуці.

Відомство наголосило, що США, Велика Британія, Чехія суттєво скоротили дипломатичну присутність держави-агресора ще до розв’язання Росією повномасштабної війни.

«Цей крок - акт солідарності з Україною, продовження зусиль з посилення глобальної ізоляції РФ» , - підкреслило міністерство.

У МЗС зауважили, що висилка стала відповіддю партнерів на підривну шпигунську діяльність російських дипломатів і що Захід завдав удару по спроможностях Росії вести агресивну політику, підривати мир і безпеку в Європі та перешкоджати допомозі України.

«Російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля. Висилка дипломатів - пряма відповідь демократичного суспільства на злочини російського режиму» , - додало відомство.

Міністерство закордонних справ закликає партнерів застосувати максимальний тиск на РФ, щоб зупинити її варварську війну проти України.