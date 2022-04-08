Медведєв назвав санкції актом агресії проти РФ

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що санкції Заходу проти РФ можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. Раніше він називав акт агресії однією з причин можливого застосування Росією ядерної зброї, повідомляє Українська правда.

"Санкції в нинішній ситуації можуть бути кваліфіковані як акт агресії щодо Російської Федерації, як одна з форм гібридної війни. У цьому випадку у держави, яка зазнала агресії, тобто у Росії, виникає право на індивідуальну та колективну оборону в рамках національного законодавства та міжнародного права. Ніхто не має сумнівів, що Росія цим правом скористається у тих формах і межах, які вважатиме доречними" , - повідомив Мєдвєдєв.

26 березня Мєдвєдєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Одним із них він назвав "акт агресії проти Росії або її союзників, у результаті якого під загрозою опинилося б існування країни".