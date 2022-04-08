Шмигаль зазначив прискорення євроінтеграції України

Україна прискореними темпами йде до об'єднання з Європейським Союзом і зараз вживає заходів для інтеграції у європейські ринки. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Факты ICTV. Про це поінформувала пресслужба Кабміну, повідомляє Корреспондент.

Глава уряду зазначив, що отримана Україною Версальська декларація про прискорену процедуру набуття статусу кандидата на вступ до ЄС – це один з етапів на шляху до повноцінного членства. Тому дуже важливо виконати деякі вимоги та бути інтегрованими у європейські ринки.

Шмигаль наголосив, що Україна вже уклала угоду про відкрите небо з ЄС та технічно приєдналася до європейської енергомережі ENTSO-E.

"Зараз ми розпочали роботу над повноцінним комерційним приєднанням, тобто в роботі на загальному ринку. І навіть уже є перший контракт на експорт електроенергії до ЄС – 200 МВт. Це величезний євроінтеграційний прогрес" , – сказав прем'єр-міністр.

Як зазначив глава уряду, Україна продовжує рух до Євросоюзу, зокрема, прискорено працює над спільною митницею, спільними транзитними перевезеннями, угодою про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Також Шмигаль повідомив, що президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Києва передадуть Україні опитувальник.