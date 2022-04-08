Венедиктова розповіла про ексгумацію братської могили у Бучі

У братській могилі у Бучі виявили близько 67 тіл. Серед них – жертви військових злочинів, які загинули від обстрілів та вбивств. Про це написала у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Корреспондент.

Так, сьогодні на території храму Андрія Первозванного розпочали ексгумацію тіл із братської могили для ідентифікації людей та встановлення обставин їхньої смерті. Кожне тіло оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори.

З тих, кого дістали, більшість має вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких залишилися лише фрагменти. Частина загиблих була з документами, решту доведеться впізнавати родичам за одягом або іншими ознаками та ідентифікувати за ДНК.

"Далі – копітка робота щодо встановлення обставин смерті кожного. Ми вже маємо свідків того, як цих цивільних осіб військові РФ вбивали за те, що вони просто йшли по хліб або по ліки, розмовляли українською, допомагали волонтерам чи армії. Буча була одним із полігонів так званої "денацифікації", а простіше кажучи знищення українців" , - заявила Венедиктова.

Вона також додала, що у матеріалах кримінального провадження присутні близько 100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі.

За словами Венедиктової, зараз завдання-максимум - встановити кожного, хто натискав на гачок і наказував масово вбивати українців, використовувати тортури та зґвалтування як зброю.