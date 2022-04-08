Більшість росіян підтримують "спецоперацію" в Україні

Підтримують рішення щодо проведення "спеціальної військової операції" 74% росіян, не підтримують 17%. Такі дані у п'ятницю, 8 квітня оприлюднив Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Корреспондент.

При цьому 9% опитаних вагалися з відповіддю. Зазначається, що 90% громадян РФ вважають, що зараз проти Росії ведеться інформаційна війна у зв'язку з проведенням "спеціальної військової операції" в Україні.

Згідно з проведеним опитуванням, більше половини росіян бачили матеріали, які демонструють дії Росії в Україні в негативному ключі (61%), при цьому 41% вважають їх скоріше брехливими. Не бачили таких матеріалів та не відповідали на питання про їх правдивість 39%.

Від оточуючих людей росіяни частіше чули відгуки на підтримку військової операції (62%), проти – 11%, однаково і "за" та "проти" "спеціальної військової операції" – 12%, взагалі не чули таких відгуків 10%.

У ЗМІ, інтернеті та соціальних мережах 57% росіян також частіше зустрічали судження на підтримку "спецоперації", проти – 9%, однаково на підтримку та проти – 13%, не бачили таких відгуків у ЗМІ та інтернеті взагалі – 13%.

Також зазначається, що, за даними на 5 квітня, схвалюють діяльність президента Росії 78% громадян, не схвалюють – 13%.