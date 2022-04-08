ОВА: в Одеській області на вихідні оголошено комендантську годину

В Одесі та Одеській області вводиться тривала комендантська година. Відповідне розпорядження підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації полковник Максим Марченко, повідомляє Корреспондент.

Обмеження﻿ діятимуть з 21:00 суботи, 9 квітня, до 6:00 понеділка, 11 квітня. В ОВА пояснили, що це пов'язано із сьогоднішньою трагедією у Краматорську, де російські загарбники вбили 50 людей та поранили 98.

"Звертаюся з проханням до одеситів і жителів області з розумінням поставитися до введених обмежень і не порушувати їх. Такі заходи необхідні насамперед для вашої безпеки, це збереже ваше життя, тому що наслідки можуть бути фатальними" , – пояснив Марченко.

Як відомо, 10 квітня Одеса відзначає День визволення від німецько-румунських окупантів. Останніми роками проросійські активісти влаштовували цього дня різні провокації.