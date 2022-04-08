Джонсон і Шольц заступилися за Макрона, який намагається говорити з Путіним

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та канцлер Олаф Шольц висловилися на захист президента Франції, на адресу якого лунає критика за спроби говорити з президентом РФ Владіміром Путіним щодо припинення війни проти України. ﻿Про це лідери сказали на спільній пресконференції, повідомляє Європейська правда.

Як пише The Guardian, на запитання Джонсону, що він думає про критику Макрона за часті розмови з президентом РФ, прем’єр Британії відповів, що сам давно не вірить Путіну, щоб говорити з ним, але такі зусилля заслуговують на повагу.

"Говорити з Путіним - це, на мою думку, не дуже вдячна справа… Але це не означає, що я не захоплююся зусиллями тих, хто намагається знайти якийсь підхід. Щодо мене, я налаштований дуже скептично" , - відповів Борис Джонсон.

Прем’єр додав, що останній раз говорив з президентом РФ ще до 24 лютого і той запевняв його, що не планує нападати на Україну.

Олаф Шольц сказав, що вважає критику президента Франції невиправданою, тому що він справді хоче знайти якесь рішення і зробити свій внесок.

Він зазначив також, що у своїй розмові з лідером РФ сказав йому про серйозні втрати російських військ, бо не був певен, що оточення Путіна доносить до нього цю інформацію.

Кілька днів тому прем'єр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував Макрона за часті розмови із Владіміром Путіним, порівнявши це із "перемовнами з Гітлером". Президент Франції назвав цю критику втручанням у виборчу кампанію.