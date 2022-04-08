Голова херсонских Олешек сообщил о планах оккупантов назначить своего "мэра"

Міський голова Олешок, що у Херсонській області, заявив, що 9 квітня росіяни спробують призначити у місті свою окупаційну владу, повідомляє Українська правда.

"У мене є 100-відсоткова інформація, що завтрав 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив" , - сказав Олешківський міський голова Євген Рищук .

У коментарях до допису Рищука місцеві жителі пишуть, що вийдуть у місті на мирний протест о 10.00.