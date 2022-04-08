Мішель анонсував спецсаміт ЄС щодо України
Європейська рада проведе 30 та 31 травня спеціальне засідання щодо України. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, повідомляє Корреспондент.
"Як обговорювалося у Версалі та на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 та 31 травня. На порядку денному оборона, енергетика та Україна", - написав Мішель у Твіттер.
Тим часом, в Україну приїхала голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйєн та відвідала Бучу.
Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прискореними темпами йде до об'єднання з ЄС і зараз вживає заходів для інтеграції у європейські ринки.