Мішель анонсував спецсаміт ЄС щодо України

Європейська рада проведе 30 та 31 травня спеціальне засідання щодо України. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, повідомляє Корреспондент.

"Як обговорювалося у В ﻿ ерсалі та на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 та 31 травня. На порядку денному оборона, енергетика та Україна" , - написав Мішель у Твіттер.

Тим часом, в Україну приїхала голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйєн та відвідала Бучу.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прискореними темпами йде до об'єднання з ЄС і зараз вживає заходів для інтеграції у європейські ринки.