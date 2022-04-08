Мішель анонсував спецсаміт ЄС щодо України

Мішель анонсував спецсаміт ЄС щодо України

Європейська рада проведе 30 та 31 травня спеціальне засідання щодо України. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, повідомляє Корреспондент.

"Як обговорювалося у В﻿ерсалі та на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 та 31 травня. На порядку денному оборона, енергетика та Україна", - написав Мішель у Твіттер.

Тим часом, в Україну приїхала голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйєн та відвідала Бучу.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прискореними темпами йде до об'єднання з ЄС і зараз вживає заходів для інтеграції у європейські ринки.

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