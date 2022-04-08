ОВА: РФ нанесла по Одессе ракетный удар

Російські військові завдали ракетного удару Одесі у п'ятницю. Постраждалих немає.﻿﻿ Про це заявив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні ворог наніс ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає" , - написав Марченко у Telegram.

Раніше, у четвер вночі військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка Одеської області. Є загиблі та поранені, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Через досвід обстрілу мирних мешканців у Краматорську та через загрозу нового ракетного удару по Одесі на території Одещини вводять комендантську годину на півтора дні.