Денисова повідомила про групові зґвалтування дітей окупантами

Денисова повідомила про групові зґвалтування дітей окупантами

Омбудсмен Людмила Денісова заявила про кілька випадків зґвалтування неповнолітніх військових РФ, повідомляє Корреспондент.

"Рівень жорстокості армії терористів і катів РФ не знає меж - зґвалтовані діти... Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча", - йдеться у заяві.

Також, за словами Денисової, російські військові зґвалтували у Бучі 11-річного хлопчика на очах мами. Її прив'язали до стільця, щоб вона дивилася.

"Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами одразу у всі можливі місця. Ірпінь. Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати", - написала омбудсмен.

Вона наголосила, що зґвалтування суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні", - заявила Денисова.

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