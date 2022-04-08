Денисова повідомила про групові зґвалтування дітей окупантами

Омбудсмен Людмила Денісова заявила про кілька випадків зґвалтування неповнолітніх військових РФ, повідомляє Корреспондент.

"Рівень жорстокості армії терористів і катів РФ не знає меж - зґвалтовані діти... Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча" , - йдеться у заяві .

Також, за словами Денисової, російські військові зґвалтували у Бучі 11-річного хлопчика на очах мами. Її прив'язали до стільця, щоб вона дивилася.

"Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами одразу у всі можливі місця. Ірпінь. Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати" , - написала омбудсмен.

Вона наголосила, що зґвалтування суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.