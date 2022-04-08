Денисова повідомила про групові зґвалтування дітей окупантами
Омбудсмен Людмила Денісова заявила про кілька випадків зґвалтування неповнолітніх військових РФ, повідомляє Корреспондент.
"Рівень жорстокості армії терористів і катів РФ не знає меж - зґвалтовані діти... Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча", - йдеться у заяві.
Також, за словами Денисової, російські військові зґвалтували у Бучі 11-річного хлопчика на очах мами. Її прив'язали до стільця, щоб вона дивилася.
"Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами одразу у всі можливі місця. Ірпінь. Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати", - написала омбудсмен.
Вона наголосила, що зґвалтування суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні", - заявила Денисова.