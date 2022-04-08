Джонсон анонсував додаткову зброю Україні

Великобританія додатково направить Україні озброєння загальною вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, у тому числі ПЗРК Starstreak. Про це заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні я можу оголосити, що Великобританія відправить високоякісну військову техніку вартістю 100 млн фунтів Збройним силам України, у тому числі ПЗРК Starstreak, ще 800 протитанкових ракет і високоточні боєприпаси" , - цитує The Guardian промову Джонсона під час спільної пресконференції з Олафом Шольцем.

Також Джонсон похвалив Німеччину за спроби знизити залежність від російських видів палива.

"Це нелегко для будь-кого з нас, і я аплодую сильним рішенням уряду Олафа Шольца відсунути Німеччину від російських вуглеводнів" , - сказав він.

Шольц заявив, що Німеччина активно працює, щоб стати незалежною від імпорту нафти з Росії, і це може статися вже цього року.

Також канцлер Німеччини вкотре закликав Росію "домовлятися про припинення вогню та вивести усі війська" з України.