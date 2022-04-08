Генштаб: Сумщина повністю звільнена від військ РФ

Сумська область повністю вільна від окупаційних військ Росії. Про це заявив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у п'ятницю, 8 квітня, повідомляє Корреспондент.

"Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області у РФ" , - поінформував Генштаб.

При цьому на Донецькому та Таврійському напрямах супротивник продовжує нарощування угруповання військ. Ворог не залишає спроб наступальних дій у напрямку Попасної та Сєверодонецька, але безуспішно.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник вів бойові дії у районі населеного пункту Олександрівка. Намагався здійснювати вогневу дію з метою завдання поразки ЗСУ. Цілі не досяг.

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків, проводить обстріл житлових кварталів з використанням артилерії, у тому числі і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

Зазначається, що понад 80% особового складу деяких підрозділів РФ, задіяних у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях. Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців, на яких закінчилися терміни контрактів до закінчення так званої "спеціальної військової операції".

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, вчиняючи протиправні дії щодо цивільного населення, зокрема пограбування житла, викрадення транспортних засобів та затримання громадян України.

Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів про повернення людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до РФ.