Захоплене судно Сапфір повернули під контроль України

Пошуково-рятувальне судно Сапфір, захоплене російськими окупантами, повернулося під контроль України. Про це заявила пресслужба Міністерства інфраструктури, повідомляє Новое время.

Судно повернули Україні 8 квітня, увечері його вже буксирували на рейд румунського порту Суліна завдяки спільним зусиллям керівництва країни, Мінінфраструктури, Морської пошуково-рятувальної служби та Міжнародної Морської Організації. Усіх 19 членів екіпажу звільнили з російського полону в рамках першого обміну 25 березня.

"Рятувальне судно Сапфір є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі. Йдеться не лише про пошук і порятунок людей, а й про аварійне буксирування та пожежогасіння" , — зазначили в Мінінфраструктури.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну судно брало участь у рятувальних операціях у Чорному морі, зокрема допомогло загасити пожежу на борту танкера Millenial Spirit під прапором Молдови, який зазнав російського обстрілу. Сапфір захопили 26 лютого, коли судно виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний.

Загалом Росія захопила три українські судна — Сапфір, Афіна і Принцеса Ніколь. Захоплення цивільних кораблів прямо порушує норми Міжнародного морського права і Міжнародну конвенцію з безпеки мореплавства.