ЄК зробила попередження Угорщині за оплату російського газу рублями

Глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен попередила Угорщину про порушення санкцій проти Росії. Йдеться про оплату російського газу рублями, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми проаналізували указ Путіна. Те, що пропонує Путін - перевести Євро в рублі, а потім оплатити газ - це порушення санкцій" , - сказала в інтерв'ю телеканалу CNN глава Єврокомісії.

Вона додала, що якщо Угорщина заплатить за російський газ рублями, то країна порушить санкції, які ЄС наклав на Росію.

Раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що Єврокомісія провела аналіз вимоги Росії розраховуватися за газ рублями.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність перейти на оплату за газ в рублях.