ЄС передав Україні опитувальник для набуття статусу кандидата

ЄС передав Україні опитувальник для набуття статусу кандидата

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник для надання Україні статусу кандидата в Євросоюз. Про це поінформувала пресслужба ОП, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу після переговорів у Києві президентка Єврокомісії наголосила, що опитувальник є основою для дискусії, яка має привести до висновку ЄК щодо готовності України набути статусу кандидата в ЄС.

"Тут починається ваш шлях до Євросоюзу. Ми будемо у вашому розпорядженні 24 години на добу, сім днів на тиждень… Україна — наш друг, ми це чудово знаємо. Україна поділяє наші цінності. А завдяки нашій угоді про асоціацію Україна вже тісно пов’язана з нашим блоком. Тому ми максимально прискоримо процес, забезпечивши при цьому дотримання всіх умов", — запевнила вона.

Фон дер Ляєн сказала, що заповнення опитувальника займе не роки, як завжди, а тижні, оскільки Україна і ЄС «давно один одного знають». Глава держави на це відповів, що Україна впорається ще швидше і відповіді будуть готові за тиждень.

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