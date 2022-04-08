ЄС передав Україні опитувальник для набуття статусу кандидата

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник для надання Україні статусу кандидата в Євросоюз. Про це поінформувала пресслужба ОП, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу після переговорів у Києві президентка Єврокомісії наголосила, що опитувальник є основою для дискусії, яка має привести до висновку ЄК щодо готовності України набути статусу кандидата в ЄС.

"Тут починається ваш шлях до Євросоюзу. Ми будемо у вашому розпорядженні 24 години на добу, сім днів на тиждень… Україна — наш друг, ми це чудово знаємо. Україна поділяє наші цінності. А завдяки нашій угоді про асоціацію Україна вже тісно пов’язана з нашим блоком. Тому ми максимально прискоримо процес, забезпечивши при цьому дотримання всіх умов" , — запевнила вона.

Фон дер Ляєн сказала, що заповнення опитувальника займе не роки, як завжди, а тижні, оскільки Україна і ЄС «давно один одного знають». Глава держави на це відповів, що Україна впорається ще швидше і відповіді будуть готові за тиждень.