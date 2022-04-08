Байден засудив удар РФ по Краматорську і пообіцяв наростити постачання зброї

Президент США Джо Байден засудив ракетний удар росіян по залізничному вокзалу в Краматорську, де загинули щонайменше 50 мирних жителів, які очікували евакуації, та заявив, що наказав своїй адміністрації збільшити зусилля для озброєння України.﻿ Про це глава Білого дому оголосив у кількох заявах у п’ятницю, повідомляє Укрiнформ.

«Атака на український залізничний вокзал – ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, яка вдарила по мирних жителях, що намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця» , - підкреслив на офіційній твітер-сторінці президент США.

У цьому зв’язку він наголосив, що Сполучені Штати продовжать допомогу українцям у сфері безпеки, а також поставки зброї, щоби допомогти їм захистити сою країну.

«І разом з нашими союзниками й партнерами ми підтримуватимемо зусилля щодо розслідування цієї атаки» , - зауважив президент США в іншому повідомленні.

Він додав, що всі злодіяння росіян документуються, і винні будуть притягнуті до відповідальності.

Водночас у офіційній заяві, оприлюдненій у п’ятницю Білим домом, президент США подякував уряду Словаччини за надання Україні системи протиповітряної оборони С-300, про що особисто звертався з проханням президент Володимир Зеленський.

«Щоб провести цю передачу й гарантувати безпеку Словаччині, Сполучені Штати перемістять американську ракетну систему Patriot до цієї країни» , - зазначив Байден.

Він підкреслив, що попри відступ військ РФ на півночі України, росіяни продовжують чинити звірські акти проти українців, одним із яких став ракетний удар по Краматорську.

«У той час, як російські військові перегруповуються для проведення наступного етапу цієї війни, я наказав своїй адміністрації докласти всіх зусиль для визначення й надання українським військовим передових засобів озброєння, необхідних для захисту їхньої країни» , - зауважив Президент США.

Як повідомлялося, адміністрація Байдена виділила Україні близько $2,4 млрд оборонної допомоги, з них $1,7 млрд з початку масштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. За інформацією Пентагону, це включає, зокрема, надання Україні понад 1,4 тисячі систем ППО «Стінгер», більше 5 тис. протитанкових систем «Джевелін», близько 7 тисяч інших протитанкових засобів. Крім того, США виділили Україні сотні бойових дронів Switchblade, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї, понад 50 мільйонів набоїв та боєприпасів, а також іншого озброєння і техніки.