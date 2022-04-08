У британському парламенті заговорили про арешт Путіна

Велика Британія повинна очолити процес подачі заяви до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі міжнародного ордера про арешт президента РФ Володимира Путіна.﻿ Про це в коментарі агентству Guildhall заявила член британського парламенту, речник офісу міжнародних відносин Ліберальної партії Великої Британії Лейла Моран, повідомляє Укрiнформ.

Вона прокоментувала запроваджені нещодавно міжнародні санкції проти Росії і зазначила, що «ці санкції були потрібні невідкладно – але поки українців винищують, ми не можемо на них зупинитися».

«Час ставитися до армії та найманців путіна як до терористів - тих, ким вони власне і є, застосовуючи британські регуляторні можливості про визнання їх поза законом. Нам слід очолити заклики до Міжнародного кримінального суду, щоб надати міжнародний ордер на арешт путіна» , – сказала Моран.

Депутатка також зазначила, що багатьом російським багатіям та владним особам вдається ховатися від відповідальності у Великій Британії.