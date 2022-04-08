Голова селища: у Макаріві виявили тіла 132 розстріляних цивільних

У селищі Макарів на Київщині виявили тіла 132 розстріляних російськими військовими мирних мешканців. Про це заявив Макарівський селищний голова Вадим Токар в ефірі телемарафону, повідомляє Укрiнформ.

"На визволених територіях ми побачили їхні (російських військ - ред.) звірства. Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мирних мешканців, які були просто розстріляні російськими орками, я їх людьми назвати не можу" , - сказав Токар.

Він повідомив, що у селищі розбомблені будинки, знищено лікарню, дитячі садки та практично всю інфраструктуру.

"Ми більше місяця без світла, без води, без газу, без тепла, без зв’язку. Зв’язок відновили буквально кілька днів тому" , - зазначив селищний голова.

За попередніми підрахунками, зауважив він, Макарів зруйнований приблизно на 40%.

Водночас він додав:

"У нас є населені пункти, які перебували під окупацією, такий населений пункт - Андріївка - там ще більше руйнувань. Ми тільки приступаємо до їх опису".

За словами Токаря, наразі в Макарові відновлюють електропостачання по всій громаді, щодо газопостачання ситуація складніша, оскільки заміновані поля та лісосмуги.

"І зараз ми працюємо в першу чергу над тим, щоб розмінувати нашу територію і взятися повноцінно до відновлення інфраструктури. Люди зараз активно повертаються попри наші заклики, що робити це ще зарано" , - сказав селищний голова.

Він поінформував, що у Макарові проживало близько 15 тисяч людей, а під час активної фази оборони в селищі залишилося менше тисячі.