Зеленский назвал мощным сигналом визит представителей ЕС в Киев

Президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей Европейского Союза за визит в Киев в сложные времена и назвал его знаком поддержки и веры в победу страны, повідомляє Укрiнформ.

"Это большая поддержка нашего народа и большая поддержка нашей победы. Она точно будет. Победа Украины в войне против Российской Федерации" , – сказал Зеленский во время совместного с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем брифинга.

Он поблагодарил Урсули фон дер Ляйен и Жозепа Борреля за то, что они приехали в Украину в такие трудные времена, за то, что посетили Бучу.