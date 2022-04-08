Енергоатом: на ЧАЕС сховище ядерних відходів не постраждало

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні не постраждало під час окупації російськими військовими. Про це заявила пресслужба НАЕК "Енергоатом", повідомляє Укрiнформ.

"Загалом Сховище не постраждало, його периметр не пошкоджено. Все обладнання, комп’ютерна та інша спеціальна техніка – на місці" , - інформує пресслужба "Енергоатом" у Телеграмі.

Зазначається, що у Сховищі наявні ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої.