Арестович: Росія має намір завершити війну

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія хоче закінчити війну і на це вказує низка ознак. Про це він розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

За його словами, заява прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про значні втрати армії РФ означає, що Росія сподівається на мирну угоду з Україною.

"Вони хочуть закінчити війну, тому що поєднання поразок на полі бою та санкцій, які ламають хребет їхньої економіки, ставить під питання соціально-політичне становище всередині самої Російської Федерації" , - заявив Арестович.

За його словами, росіяни програли на шести оперативних напрямках з восьми, і це стало зрозуміло, коли у РФ оголосили, що не хотіли штурмувати Київ, а лише відволікали війська.

"Зараз головна їхня турбота - щоб Путін приїхав на зустріч із Зеленським хоч із якоюсь силовою позицією. Хоч щось взяти, Маріуполь, зону ООС, хоч якусь серйозну загрозу створити, бо там, де Путін - там перемога, він не може собі дозволити приїхати тотально програвши" , - сказав Арестович.

Він зазначив, що у своєму програші Путін готовий звинуватити своє оточення, сфальшувавши змову проти себе.

"Поки вони мають ілюзію, що вони можуть взяти Маріуполь, вони можуть оточити зону ООС і він приїде торгуватися про свій програш, про умови оформлення свого програшу, але хоча б не з таких ганебних позицій, які у нього є зараз" , - підкреслив радник. глав ВП.

За його словами, у разі, якщо переговори не будуть успішними для Росії, у Кремлі все одно говоритимуть, що всі цілі "спецоперації" досягнуті.