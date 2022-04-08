Верещук повідомила про евакуацію понад 6,6 тис людей

У п'ятницю, 8 квітня, в межах роботи гуманітарних коридорів евакуювали 6 665 осіб. Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Укрiнформ.

"За сьогодні евакуйовано 6665 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5158 людей. Із них: 1614 – маріупольці; 3544 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе)" , - поінформувала Верещук у Телеграмі.

Вона додала, що у Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації. Україна веде перемовини, щоб ці автобуси повернули і, відповідно до домовленостей, можна було провести евакуацію місцевих жителів.

За словами урядовця, колона автобусів, які зранку були відправлені із Запоріжжя до Бердянська, продовжує шлях по маршруту.

Крім того, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1507 людей, зазначила Верещук.