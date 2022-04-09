Макрон: Франція збирає докази військових злочинів РФ в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція збирає докази про російські військові злочини в Україні, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Навіть приймаючи максимальні запобіжні заходи, які я повинен прийняти як глава держави, можу сказати, що це військові злочини росіян" , - заявив Макрон.

Він також додав, що послав в Україну французьких жандармів, щоб вони допомогли зібрати докази військових злочинів Росії.

Нагадаємо, Макрон заявив про те, що Франція готова стати гарантом безпеки України після завершення війни. Він також розповів, що уважно стежить за гуманітарними питаннями в Україні, і ситуації в блокованому російськими військами Маріуполі.