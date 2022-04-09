Чотири країни приєдналися до ембарго на експорт високих технологій в РФ

Швейцарія, Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн приєдналися до групи країн, що обмежують доступ РФ до високих технологій. Таке обмеження має підірвати здатність, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином, число країн, що узгодили свій експортний контроль з США, досягло 37. У цю групу також входять країни Європейського Союзу, Японія, Канада і Великобританія.