У МВФ погодили відкриття спецрахунку для направлення фіндопомоги Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Зазначається, що на такий спецрахунок буде спрямовано 1 мільярд доларів від Канади для України.

"Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади, та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандінавії та Балтії" , - розповів він.

Рішення про створення такого інструменту ради директорів МВФ було схвалено 8 квітня, а днем раніше міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила, що уряд направить до 1 млрд канадських доларів на підтримку України через цей рахунок.