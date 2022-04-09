"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 9 квітня
"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Евакуаційні поїзди на 9 квітня
Краматорськ
- 11:00 - 7842 Краматорськ - Лозова
- 13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
- 14:00 - 7844 Краматорськ - Лозова
- 16:00 - 276/275 Краматорськ - Чернівці
- 17:00 - 278/277 Краматорськ - Тернопіль
Покровськ
- 10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль
- 12:30 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
- 14:30 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
- 15:30 - 7937 Покровськ - П'ятихатки
- 16:30 - 7939 Покровськ - П'ятихатки
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці
П'ятихатки
- 17:00 - 7901 П'ятихатки - Львів
- 19:00 - 7903 П'ятихатки - Львів
- 20:00 - 7905 П'ятихатки - Львів
- 21:00 - 7731 П'ятихатки - Львів
Львів
- 15:00 - 274/273 Львів - Полтава Пд.
- 17:02 - 814/813 Львів - Хелм
- 19:30 - 278/277 Львів - Полтава Пд.
- 21:00 - 276/275 Львів - Полтава Пд.
Інші
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 18:00 - 7827 Лозова - Київ-Пас
- 21:30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пасс
- 21:52 - 7616 Ягодин - Хелм
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро