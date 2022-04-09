"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 9 квітня

"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Евакуаційні поїзди на 9 квітня

Краматорськ

11:00 - 7842 Краматорськ - Лозова

13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів

14:00 - 7844 Краматорськ - Лозова

16:00 - 276/275 Краматорськ - Чернівці

17:00 - 278/277 Краматорськ - Тернопіль

Покровськ

10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль

12:30 - 7933 Покровськ - П'ятихатки

14:30 - 7935 Покровськ - П'ятихатки

15:30 - 7937 Покровськ - П'ятихатки

16:30 - 7939 Покровськ - П'ятихатки

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці

П'ятихатки

17:00 - 7901 П'ятихатки - Львів

19:00 - 7903 П'ятихатки - Львів

20:00 - 7905 П'ятихатки - Львів

21:00 - 7731 П'ятихатки - Львів

Львів

15:00 - 274/273 Львів - Полтава Пд.

17:02 - 814/813 Львів - Хелм

19:30 - 278/277 Львів - Полтава Пд.

21:00 - 276/275 Львів - Полтава Пд.

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