Пентагон: США розмістять у Словаччині ЗРК Patriot

Після того як Братислава оголосила про передачу Києву своєї зенітно-ракетної системи С-300, в США заявили, що розмістять в Словаччині один ЗРК Patriot, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства оборони США.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що зенітний ракетний комплекс Patriot буде доставлений до Словаччини в найближчі дні.

"Тривалість розгортання протиракетної оборони ще не встановлена, оскільки Міністерство оборони продовжує консультації з урядом Словаччини про більш постійні рішення в області ППО" , - зазначив Остін.

Він додав, що Сполучені Штати будуть продовжувати координувати свої дії з союзниками і партнерами для задоволення потреб українських військових.

Представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що система ППО С-300, яку Словаччина передає Україні, і ракетна система Patriot, яку постачають США, є невід'ємною частиною більш широких зусиль Міністерства оборони США і союзників по зміцненню східного флангу НАТО.

За його словами, це сприятиме поліпшенню стримування ворога, а також зміцненню українських сил в обороні.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков закликав міжнародну спільноту надати Києву сучасне озброєння.