НБУ різко скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 4 по 8 квітня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 222,45 млн доларів і 90,39 млн євро. При цьому НБУ купив 11,50 млн доларів і 5,50 млн євро, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1778,80 млн доларів і 80,17 млн євро. При цьому НБУ продав 4501,94 млн доларів і 1082,65 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 2723,14 млн доларів і 1002,48 млн євро.