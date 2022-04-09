Генштаб: РФ продовжує нарощувати сили для захоплення сходу України

Російські загарбники продовжують перегрупування з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 9 квітня.

"Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої Держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. При цьому окремі підрозділи, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території Республіки Білорусь.

За наявною у Генштабі інформацією, для перегрупування ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації у Бєлгородську та Воронезьку області.

На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку Росія продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування Харкова. Посилюється ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету.