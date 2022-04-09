Офіс генпрокурора: з початку вторгнення РФ в Україні загинуло 176 дітей

Понад 500 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Росії – зокрема, 176 дітей загинуло та більше ніж 324 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій (102), Київській (91), Харківській (76), Чернігівській (50), Миколаївській (40), Луганській (35), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16)" , – йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора підкреслює, що цифри загиблих і постраждалих дітей не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Лише 8 квітня внаслідок обстрілу окупантами залізничного вокзалу в м. Краматорськ Донецької області, де понад 4 тисячі людей чекали на евакуацію, загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис "За детей".

Під Гостомелем в Київській області виявили розстріляний автомобіль, в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року. В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині