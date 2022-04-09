Полтавська ОВА: окупанти завдали ракетного удару по Миргороду

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по інфраструктурі в місті Миргород Полтавської області. Внаслідок чого є значні руйнування та постраждалі, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу" , - написав він.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти вже завдали ракетних ударів по інфраструктурі Миргорода, зокрема 2 квітня.