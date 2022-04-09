Верещук: 9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів

На 9 квітня погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у трьох областях, повідомляє Українська правда.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори на 9 квітня

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ – Запоріжжя,

Токмак – Запоріжжя (Місце зборів: вул. Шевченка, 5),

Енергодар – Запоріжжя (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада),

Мелітополь – Запоріжжя.

Якщо окупанти повернуть захоплені автобуси, то людей чекають біля пожежної частини №10.

Луганська область: