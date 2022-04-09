На червоній гілці метро Києва запрацювала ще одна станція

На червоній гілці Київського метрополітену запрацювала станція метро "Берестейська". На ній поїзди знову проводять посадку і висадку пасажирів, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Повідомляється, що без зупинки поїзди метро слідують через станції "Майдан Незалежності" (синя гілка) і "Кловська" (зелена гілка).

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна", "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Як курсують потяги метро:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі"

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів по лініях становить орієнтовно 1 годину.