Пентагон: ракету "Точка-У" по вокзалу у Краматорську випустила РФ

Ракетний удар з комплексу "Точка У" по залізничному вокзалу в Краматорську на Донеччині 8 квітня, внаслідок якого загинуло понад 50 людей, був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.

"Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар – ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки", – повідомили в Пентагоні.

У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-у мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

"Можна говорити про один підрозділ – 18-у мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку. За нашою оцінкою, очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал (у Краматорську – ред.). Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону.

"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – додав він.

За його словами, наразі свої військові підрозділи Росія перекидає до російських міст Бєлгород та Валуйки з метою подальшого наступу.

"Бачимо, що деякі підрозділи йдуть до Бєлгорода. Деякі добираються до Валуйків, які розташовані на південний схід від Бєлгорода в Росії та прямо біля кордону з північною частиною Донбасу", – повідомили в Пентагоні.

Також в Пентагоні додали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила вже 1 500 ракет по Україні.

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