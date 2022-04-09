У Генштабі повідомили про втрати армії РФ від початку вторгнення

У Генштабі повідомили про втрати армії РФ від початку вторгнення
Фото: Facebook

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оперативні дані щодо втрат російських військ у живій силі та техніці від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19100,
  • танків ‒ 705,
  • бойових броньованих машин ‒ 1895,
  • артилерійських систем – 335,
  • РСЗВ – 108,
  • засобів ППО - 55,
  • літаків – 151,
  • гелікоптерів – 136,
  • автомобільної техніки – 1363,
  • кораблів /катерів – 7,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
  • спеціальної техніки – 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі підкреслюють, що ці дані є орієнтовними. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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