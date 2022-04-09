У Генштабі повідомили про втрати армії РФ від початку вторгнення

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оперативні дані щодо втрат російських військ у живій силі та техніці від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 19100,

танків ‒ 705,

бойових броньованих машин ‒ 1895,

артилерійських систем – 335,

РСЗВ – 108,

засобів ППО - 55,

літаків – 151,

гелікоптерів – 136,

автомобільної техніки – 1363,

кораблів /катерів – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі підкреслюють, що ці дані є орієнтовними. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.