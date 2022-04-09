У Генштабі повідомили про втрати армії РФ від початку вторгнення
Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оперативні дані щодо втрат російських військ у живій силі та техніці від початку повномасштабного вторгнення.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 19100,
- танків ‒ 705,
- бойових броньованих машин ‒ 1895,
- артилерійських систем – 335,
- РСЗВ – 108,
- засобів ППО - 55,
- літаків – 151,
- гелікоптерів – 136,
- автомобільної техніки – 1363,
- кораблів /катерів – 7,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
- спеціальної техніки – 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі підкреслюють, що ці дані є орієнтовними. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.