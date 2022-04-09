Зеленський: лідер країни в ЄС хотів доказів про "різанину в Бучі"

Прем'єр-міністр однієї з країн Європейського Союзу хотів отримати докази того, що російські військові злочини в Бучі (Київська область) не були інсценуванням з боку України, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild.

Зокрема, на запитання про найгірше, що він чув за останні дні, Зеленський відповів, що це було бажання одного з провідних політиків ЄС отримати докази того, що "різанина в Бучі" не була інсценуванням.

Він також підтвердив, що цим політиком був прем'єр однієї з європейських країн, але не став його називати.